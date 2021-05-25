Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in 250 bin TL'lik tuzlu tatili kesenin ağzını açtı! Adeta küçük bir tatil köyü
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüğü eşi Berfu Yenenler tatil için kesenin ağzını açtı. 2019 yılında hayatlarını birleştiren Kuzey ve Mete adından 2 çocukları olan Eser ve Berfu Yenenler çifti, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl tatile çıkamayınca bu yıl hayli tuzlu bir çözüm buldu. Eser-Berfu Yenenler'in 250 bin TL'lik tatili çok konuşulacak.
25.05.2021 10:04
- Son Güncelleme: 25.05.2021 10:04
2019 yılında dünyaevine giren Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak. Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan Yenenler çifti, tatil için kesenin ağzını açtı.
'Çok Güzel Hareketler 2' ile ekranlarda olan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler, çocukları Kuzey ve Mete'yle tatil sezonunu İzmir Alaçatı'da açacak.
37 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle birlikte üç ay kalacakları havuzlu villa için 250 bin TL ödediği öğrenildi.
Çocukların dünyaya gelmesi ve devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle iki senedir tatil yapamayan ünlü çift, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak.
YOLDA KALDILAR
İkili, kiraladıkları villaya taşınmadan önce geçtiğimiz günlerde evi kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitmişti. İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patlayan ünlü çift, soluğu tamirhanede almıştı.