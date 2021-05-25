Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in 250 bin TL'lik tuzlu tatili kesenin ağzını açtı! Adeta küçük bir tatil köyü

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüğü eşi Berfu Yenenler tatil için kesenin ağzını açtı. 2019 yılında hayatlarını birleştiren Kuzey ve Mete adından 2 çocukları olan Eser ve Berfu Yenenler çifti, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl tatile çıkamayınca bu yıl hayli tuzlu bir çözüm buldu. Eser-Berfu Yenenler'in 250 bin TL'lik tatili çok konuşulacak.

25.05.2021 10:04 - Son Güncelleme: 25.05.2021 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





