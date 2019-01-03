Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

Evlilikte genellikle kadınlar alyans takmayı sever ama erkeklerin pek çoğu bundan hoşlanmaz. Eşlerini deliler gibi sevseler bile aksesuar sevmedikleri için evliliklerinin simgesi olan alyansı da takmazlar. Bunu tercih edenlerin en ünlüsü de Prens William...