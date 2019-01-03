Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle son zamanların en popüler oyuncuları arasında yerini aldı. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine giren Engin Altan Düzyatan'ın mutlu bir evliliği, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu var. Evlendiği günden bugüne parmağındaki alyansını hiç çıkartmayan Düzyatan'ın bu davranışı, sevenleri tarafından takdir ediliyor. İşte alyansını parmağından çıkartmayan diğer ünlü erkek oyuncular...
3 Ocak 2019 Perşembe, 16:58:20 Güncelleme: 17:09:52
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