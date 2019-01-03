Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle son zamanların en popüler oyuncuları arasında yerini aldı. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine giren Engin Altan Düzyatan'ın mutlu bir evliliği, Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu var. Evlendiği günden bugüne parmağındaki alyansını hiç çıkartmayan Düzyatan'ın bu davranışı, sevenleri tarafından takdir ediliyor. İşte alyansını parmağından çıkartmayan diğer ünlü erkek oyuncular...

3 Ocak 2019 Perşembe, 16:58:20 Güncelleme: 17:09:52
Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan bir kez daha hayranlarının gözüne girdi.

Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

Evlilikte genellikle kadınlar alyans takmayı sever ama erkeklerin pek çoğu bundan hoşlanmaz. Eşlerini deliler gibi sevseler bile aksesuar sevmedikleri için evliliklerinin simgesi olan alyansı da takmazlar. Bunu tercih edenlerin en ünlüsü de Prens William...

Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

Ama bir de alyans takmayı seven ünlü erkekler var. Gelin bakalım kim o alyanslarını parmaklarından hiç çıkarmayan ünlüler.

Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

IMANE ELBANE İLE MURAT YILDIRIM

Imane Elbane ile evli olan Murat Yıldırım alyans takmayı seven ünlülerden.

Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hayranlarının taktirini topladı!

Yıldırım, nişanlandığı gün taktığı alyansını hiç çıkarTmıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri
Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri