Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri
Ekranların ve sahnelerin sevilen isimlerinin aileleri genellikle arka planda kalıyor. Ama onlar ünlü çocuklarının en büyük dayanağı. Magazin dünyasının ünlü isimleri kimi zaman annneleriyle görüntüleniyor, kimi zaman onlarla birlikte paylaşımlar yapıyor. Paylaşım yapanlar arasında son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki var. Aleyna Tilki'nin annesini görenler gözlerine inanamıyor. İşte Aleyna Tilki'nin ve diğer ünlülerin anneleri.
3 Ocak 2019 Perşembe, 15:58:54 Güncelleme: 16:21:31
Son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Aleyna Tilki'nin bu yolda en büyük destekçilerinden biri annesi Havva Öztel. Havva Öztel, kamuoyunun önüne ilk geldiğinde kızının yaşı küçük olmasına rağmen gece kulüplerinde sahneye çıkmasına izin verdiği için olumsuz eleştiriler almıştı.
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