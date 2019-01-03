Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimlerinin aileleri genellikle arka planda kalıyor. Ama onlar ünlü çocuklarının en büyük dayanağı. Magazin dünyasının ünlü isimleri kimi zaman annneleriyle görüntüleniyor, kimi zaman onlarla birlikte paylaşımlar yapıyor. Paylaşım yapanlar arasında son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki var. Aleyna Tilki'nin annesini görenler gözlerine inanamıyor. İşte Aleyna Tilki'nin ve diğer ünlülerin anneleri.

3 Ocak 2019 Perşembe, 15:58:54 Güncelleme: 16:21:31
Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri

Son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, şöhret basamaklarını bir bir tırmanıyor. Aleyna Tilki'nin bu yolda en büyük destekçilerinden biri annesi Havva Öztel. Havva Öztel, kamuoyunun önüne ilk geldiğinde kızının yaşı küçük olmasına rağmen gece kulüplerinde sahneye çıkmasına izin verdiği için olumsuz eleştiriler almıştı.

Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri

ANNESİ ARTIK BAMBAŞKA BİRİ

Zaman içerisinde kızının şöhreti ile birlikte tamamen değişen Hava Öztel, şimdilerde görenleri şaşkına çeviriyor. Öztel'in Instagram'ına bakanlar, iki kız annesi olduğuna inanamıyor.

Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri

Her yaptığı, söylediği ve giydiği olay olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.

Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ

Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, aslen Trabzonlu.

Aleyna Tilki'nin annesini görenler inanamıyor! Ünlülerin anneleri

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNİN ESKİ HALİ

Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Ayrıca kızının şöhreti sonrası tamamen değişti.

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