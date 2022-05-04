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Haberler Magazin Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için "şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için "şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınmıştı Yeşilçam oyuncusu... Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

04.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 04.05.2022 09:29
Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son haline bakın! Kadir İnanır için şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

Kadir İnanır için "şöyle boynundan bir öpüvereyim" demişti... Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın!

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Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son haline bakın! Kadir İnanır için şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, erotik sahneleri ve pozlarıyla, bir dönem büyük ses getirmişti. Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi sevenlerini oldukça şaşırttı.

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son haline bakın! Kadir İnanır için şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''

Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete."

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son haline bakın! Kadir İnanır için şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

"E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız."

Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman’ın son haline bakın! Kadir İnanır için şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti

''ALLAH'IN VERDİĞİ GÜZELLİĞİ KULDAN SAKLAMAM!''

Parman, oyunculuk macerasında erotik sahnelerde yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım.

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