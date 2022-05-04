Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için "şöyle boynundan bir öpüvereyim” demişti
Erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son haline bakın! Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınmıştı Yeşilçam oyuncusu... Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...
04.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 04.05.2022 09:29
''ALLAH'IN VERDİĞİ GÜZELLİĞİ KULDAN SAKLAMAM!''
Parman, oyunculuk macerasında erotik sahnelerde yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım.