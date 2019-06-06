Erkenci Kuş'un Can Divit'i Can Yaman'ın mangal videosu olay yarattı 'Hani çıplak...'
Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan Can Yaman, sosyal medyadan öyle bir video paylaştı ki olay yarattı... Rol aldığı dizi ile özellikle kadınların dikkatini çeken, tarzı ile ilgi odağı olan Can Yaman, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile geçirmeyi tercih etti. Mangal yaparken çekilen videosunu paylaşan Can Yaman'ın videosu, ilk 24 saatte 1 milyon 500 bin kez izlendi, 500 bine yakın yorum aldı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu videodan pek hoşlanmadı. İşte Can Yaman'ın olay yaratan o videosu.
06.06.2019 09:44
- Son Güncelleme: 06.06.2019 10:00
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