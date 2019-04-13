Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi kendisi gibi ünlüymüş! İşte o oyuncu
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyerinde zirveyi zorlayan Aras Bulut İynemli'nin bu fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız... Dizide Sena karakterinin hayata veda etmesi sonrası yaşadığı acıyı en iyi biçimde yansıtan Aras Bulut İynemli son günlerin en popüler isimlerinden biri. Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü, oyuncu bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki her ikisini bir arada göreceksiniz. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin akrabaları.
13.04.2019 16:31
- Son Güncelleme: 13.04.2019 16:36
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile adından söz ettiriyor Aras Bulut İynemli. Özellikle son bölümlerde Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Sena karakterinin diziye veda etmesi ve ölüm sahnelerindeki oyunculuğu sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki...
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