Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi kendisi gibi ünlüymüş! İşte o oyuncu

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile adından söz ettiriyor Aras Bulut İynemli. Özellikle son bölümlerde Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Sena karakterinin diziye veda etmesi ve ölüm sahnelerindeki oyunculuğu sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki...