Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar
Erkenci Kuş dizisinin yıldızları geçtiğimiz gün Beyrut'ta ödüllerini aldılar. Sanem Aydın ve Can Divid karakterini canlandıran Demet Özdemir ile Can Yaman'ın heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.Can Yaman ile Demet Özdemir hakkında bomba bir video ortaya çıktı! Sanem Aydın ile Can Divid aşkı gerçek aşka mı dönüştü? İddiaya göre videoda Can Yaman herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü. İşte o anlar...
07.04.2019 12:58
- Son Güncelleme: 07.04.2019 13:35
Erkenci Kuş dizisinde Sanem Aydın ile Can Divid karakterine hayat veren Demet Özdemir ile Can Yaman, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almak için Beyrut'a gitti. Beyrut'ta büyük ilgi gören Can Yaman ve Demet Özdemir'in şok eden videosu ortaya çıktı! Can Yaman Demet Özdemir'i öperken görüntülendi. İşte o anlar...
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