Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Erkenci Kuş dizisinde Sanem Aydın ile Can Divid karakterine hayat veren Demet Özdemir ile Can Yaman, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almak için Beyrut'a gitti. Beyrut'ta büyük ilgi gören Can Yaman ve Demet Özdemir'in şok eden videosu ortaya çıktı! Can Yaman Demet Özdemir'i öperken görüntülendi. İşte o anlar...

