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Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Erkenci Kuş dizisinin yıldızları geçtiğimiz gün Beyrut'ta ödüllerini aldılar. Sanem Aydın ve Can Divid karakterini canlandıran Demet Özdemir ile Can Yaman'ın heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.Can Yaman ile Demet Özdemir hakkında bomba bir video ortaya çıktı! Sanem Aydın ile Can Divid aşkı gerçek aşka mı dönüştü? İddiaya göre videoda Can Yaman herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü. İşte o anlar...

07.04.2019 12:58 - Son Güncelleme: 07.04.2019 13:35
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Erkenci Kuş dizisinde Sanem Aydın ile Can Divid karakterine hayat veren Demet Özdemir ile Can Yaman, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almak için Beyrut'a gitti. Beyrut'ta büyük ilgi gören Can Yaman ve Demet Özdemir'in şok eden videosu ortaya çıktı! Can Yaman Demet Özdemir'i öperken görüntülendi. İşte o anlar...

CAN YAMAN DEMET ÖZDEMİR'İ ÖPÜYOR! - TIKLA İZLE

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Can Yaman ile Demet Özdemir arasında aşk olup olmadığı konusu gizemini korumaya devam ediyor. Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü jestinden sonra aşk iddiaları güçlenmişti. Ancak önceki gün akşam Beyrut'ta ortaya çıkan görüntü ile hemen hemen bu iddialar netleşti.

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

İŞTE DİZİ AŞKI GERÇEK OLAN ÜNLÜLER

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Tuba Büyüküstün - Bülent İnal (Ihlamurlar Altında)

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman Beyrut'ta herkesin içinde Demet Özdemir'i öptü! İşte o anlar

Tuba Büyüküstün - Onur Saylak (Gönülçelen)

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