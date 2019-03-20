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Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...

Erkenci Kuş dizisinde Can Divid karakterine hayat veren Can Yaman ile rol arkadaşı Demet Özdemir arasında aşk olup olmadığını merak eden hayranları, bu dedikodunun gerçek olmasını çok istiyor. Ancak ikili ısrarla 'arkadaşız' diyerek konuyu kapatıyor. Can Yaman'ın Instagram hesabını ablukaya alan hayranları ilginç bir hikaye ile karşılaştı. İşte Can Yaman'ın Instagram paylaşımı...

20.03.2019 11:35 - Son Güncelleme: 20.03.2019 11:35
Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman, Instagram hesabından minik bir hayranının fotoğrafını paylaştı. 'Böyle hayrana ben de hayranım' diyen Can Yaman'ın küçük hayranının fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÜNLÜLERİN TAKINTILI HAYRANLARIYLA YAŞADIĞI SIKINTILAR

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...

Hadise'nin oturduğu yere sızan 'hayran' polise teslim edildi ancak Hadise evini değiştirme kararı aldı. Hadise ilk iş olarak, kendisine her yerde eşlik edecek bir koruma tuttuğu öğrenildi.

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...

Hadise'nin başına gelen sapık hayran olayının bir benzerini de yıllar önce Ebru Gündeş yaşamıştı. Gündeş'in 'hayranı' Mustafa Topçu isimli kişi, sanatçının Korukent sitesindeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı.

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...

Hande Yener: Yener'in evine girmeye çalışan Recep G., Yener'e, "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde mesajlar atmış, ardından Yener'in Cihangir'deki evine zorla girmeye çalışmıştı.

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...

Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones: Jones, takıntılı hayranının bir yıl boyunca gönderdiği mektuplar nedeniyle zor günler yaşamıştı. Sapık hayran mektuplarda Jones'u parçalayıp köpeklerine yedireceğini yazmıştı.Olayın şikayet edilmesiyle mektupları yazan kişi yakalanarak üç yıl hapse mahkum edildi.

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