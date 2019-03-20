Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman'dan anlamlı paylaşım: Ben hayranım...
Erkenci Kuş dizisinde Can Divid karakterine hayat veren Can Yaman ile rol arkadaşı Demet Özdemir arasında aşk olup olmadığını merak eden hayranları, bu dedikodunun gerçek olmasını çok istiyor. Ancak ikili ısrarla 'arkadaşız' diyerek konuyu kapatıyor. Can Yaman'ın Instagram hesabını ablukaya alan hayranları ilginç bir hikaye ile karşılaştı. İşte Can Yaman'ın Instagram paylaşımı...
20.03.2019 11:35
- Son Güncelleme: 20.03.2019 11:35
Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones: Jones, takıntılı hayranının bir yıl boyunca gönderdiği mektuplar nedeniyle zor günler yaşamıştı. Sapık hayran mektuplarda Jones'u parçalayıp köpeklerine yedireceğini yazmıştı.Olayın şikayet edilmesiyle mektupları yazan kişi yakalanarak üç yıl hapse mahkum edildi.
DİĞER GALERİLER