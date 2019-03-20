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Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz hafta İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Demet Akbağ'a taziye ziyareti yapıldı. 3 saat süren taziye ziyaretinde Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim vardı.

20.03.2019 10:23 - Son Güncelleme: 20.03.2019 10:41
Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

Zafer Çika'nın İzmir'de yapılan cenaze töreninin ardından Demet Akbağ İstanbul'a döndü. Usta oyuncu, önceki gün bir otelde taziyeleri kabul etti. Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim Akbağ'ı yalnız bırakmadı. 3 saat süren ziyarette bir ara tansiyonu düşen Demet Akbağ, verdiği kısa aranın ardından misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

Eşi Kerimcan Kamal ile taziye ziyaretine giden Doğa Rutkay, "Alaçatı'da komşumuz bizim. Şimdi biz oradan nasıl geçeceğiz?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu, Demet Akbağ'ın durumunu soran muhabirlere ise şöyle yanıt verdi: "Çok zor, toparlayacak, toparlayacağız. Onlar çok mükemmel bir çiftti, Zafer abi çok zarif ve mükemmel bir adamdı."

Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

Fatih Terim, yakın dostum dediği Zafer Çika için çok üzgün olduğunu söyledi. Terim, "Hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir arkadaşımızdı. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

Hülya Koçyiğit, "Çok büyük bir acı. Demet'in bu acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Allah ona büyük sabır ve güç versin, kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Allah oğluna bağışlasın" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

DERYA BAYKAL

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