Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz hafta İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Demet Akbağ'a taziye ziyareti yapıldı. 3 saat süren taziye ziyaretinde Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim vardı.
Zafer Çika'nın İzmir'de yapılan cenaze töreninin ardından Demet Akbağ İstanbul'a döndü. Usta oyuncu, önceki gün bir otelde taziyeleri kabul etti. Fatih Terim, Seda Sayan, Doğa Rutkay, Seray Sever, İlker Aksum, Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi birçok ünlü isim Akbağ'ı yalnız bırakmadı. 3 saat süren ziyarette bir ara tansiyonu düşen Demet Akbağ, verdiği kısa aranın ardından misafirlerini ağırlamaya devam etti.
Eşi Kerimcan Kamal ile taziye ziyaretine giden Doğa Rutkay, "Alaçatı'da komşumuz bizim. Şimdi biz oradan nasıl geçeceğiz?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu, Demet Akbağ'ın durumunu soran muhabirlere ise şöyle yanıt verdi: "Çok zor, toparlayacak, toparlayacağız. Onlar çok mükemmel bir çiftti, Zafer abi çok zarif ve mükemmel bir adamdı."