Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ'a taziye ziyareti!

Eşi Kerimcan Kamal ile taziye ziyaretine giden Doğa Rutkay, "Alaçatı'da komşumuz bizim. Şimdi biz oradan nasıl geçeceğiz?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu, Demet Akbağ'ın durumunu soran muhabirlere ise şöyle yanıt verdi: "Çok zor, toparlayacak, toparlayacağız. Onlar çok mükemmel bir çiftti, Zafer abi çok zarif ve mükemmel bir adamdı."