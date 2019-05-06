Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın arasında aşk olup olmadığı merak edilirken, Can Yaman'dan akılları karıştıran yorum geldi. Birlikte katıldıkları etkinliklerde samimi tavırlar sergileyen Demet Özdemir ve Can Yaman her ne kadar aralarında bir aşk olduğu iddialarını kabul etmese de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aralarındaki samimiyeti ortaya koyuyor. İşte Can Yaman'ın Demet Özdemir'in paylaşımına yaptığı şaşırtan yorum!
06.05.2019 14:25
- Son Güncelleme: 06.05.2019 15:17
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