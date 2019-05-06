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Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Demet Özdemir ve Can Yaman'ın arasında aşk olup olmadığı merak edilirken, Can Yaman'dan akılları karıştıran yorum geldi. Birlikte katıldıkları etkinliklerde samimi tavırlar sergileyen Demet Özdemir ve Can Yaman her ne kadar aralarında bir aşk olduğu iddialarını kabul etmese de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aralarındaki samimiyeti ortaya koyuyor. İşte Can Yaman'ın Demet Özdemir'in paylaşımına yaptığı şaşırtan yorum!

06.05.2019 14:25 - Son Güncelleme: 06.05.2019 15:17
Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

Erkenci Kuş dizisinin sevilen ismi Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki yakınlık dikkat çekmeye devam ediyor. Can Yaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

CAN YAMAN'DAN DEMET ÖZDEMİR'E ROMANTİK YORUM!

Birlikte katıldıkları etkinliklerde samimi tavırlar sergileyen Demet Özdemir ve Can Yaman her ne kadar aralarında bir aşk olduğu iddialarını kabul etmese de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aralarındaki samimiyeti ortaya koyuyor.

Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

"SENİNLE GÖZ GÖZE OYNAMAK..."

Yaman son olarak arkadaşı Demet Özdemir'in yaptığı bir paylaşımın altına, "Seninle göz göze oynamak büyük şans benim için Demet Özdemir" notunu düşerek yine kafaları karıştırdı.

Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

Can Yaman ile Demet Özdemir'in dizi aşkının gerçeğe dönüşüp dönüşmediği konusunda net bir bilgi hala yok ancak hayranları dizi çiftini birbirlerine çok yakıştırıyor. İşte dizi aşkı gerçeğe dönüşen ünlüler...

Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

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