Erkenci Kuş dizinin yıldızı Can Yaman'dan Demet Özdemir'e şok sözler: Seninle göz göze...

CAN YAMAN'DAN DEMET ÖZDEMİR'E ROMANTİK YORUM!

Birlikte katıldıkları etkinliklerde samimi tavırlar sergileyen Demet Özdemir ve Can Yaman her ne kadar aralarında bir aşk olduğu iddialarını kabul etmese de zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aralarındaki samimiyeti ortaya koyuyor.