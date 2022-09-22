Ercan Kesal’ın eşi de oyuncu çıktı meğer kendisinden de ünlüymüş! Düğün fotoğraflarına bakın! Gelinlik ve damatlıkla harmandalı bile oynamışlar

Nazan Kesal, eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini şöyle anlattı;

"Nurettin Öztuca, sürekli Ercan diye birinden bahsediyor. 1.5 ay dinledim, tanıştır bari dedim. Bir kış günü tanıştırdı; geldi kel bir kafa, üzerinde parka! Çıkmaya başladık ama o Sorbonne'a gitti, ben Diyarbakır'a. 9-10 yıl uzak ilişki yaşadık, 2005'te evlendik."