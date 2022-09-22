Ercan Kesal'ın eşi de oyuncu çıktı meğer kendisinden de ünlüymüş! Düğün fotoğraflarına bakın! Gelinlik ve damatlıkla harmandalı bile oynamışlar
ATV'nin yeni dizisi Aldatmak ilk bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunuluyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında usta isim Ercan Kesal da bulunuyor. Kesal, dizide Ali Sezai Okuyan karakterine hayat veriyor. Sevilen oyuncunun eşi merak konusu oldu. Ercan Kesal'ın eşi de oyuncu çıktı meğer kendisinden de ünlüymüş! Düğün fotoğraflarına bakın! Gelinlik ve damatlıkla harmandalı bile oynamışlar. Çift 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İşte Ercal Kesal ve Nazan Kesal'ın birlikte fotoğrafları...
ATV'nin yeni sezonda iddialı dizileri arasında yer alan Aldatmak ilk bölümüyle 22Eylül 2022 saat 20'00'da izleyici karaşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kesal, son olarak fenomen dizi Çukur'da İdris Koçovalı karakterine hayat vermişti. Usta oyuncu diziden ayrıldıktan sonra bir süre sessizliğe bürünmüştü. Aylar sonra ATV'nin yeni dizisi Aldatmak ile ekranlara geri döndü. Oyuncunun özel hayatı hakkında araştırmalar arttı. Özellikle eşi merak edildi. İşte Ercan Kesal'ın ailesi...
Nazan Kesal, eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini şöyle anlattı;
"Nurettin Öztuca, sürekli Ercan diye birinden bahsediyor. 1.5 ay dinledim, tanıştır bari dedim. Bir kış günü tanıştırdı; geldi kel bir kafa, üzerinde parka! Çıkmaya başladık ama o Sorbonne'a gitti, ben Diyarbakır'a. 9-10 yıl uzak ilişki yaşadık, 2005'te evlendik."
63 yaşındaki ünlü oyuncu Ercan Kesal, 2005'te kendisi gibi oyuncu olan Nazan Kesal ile nikah masasına oturmuştu.