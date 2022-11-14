Engincan Ural'ın biricik eşi meğer o işte çalışıyormuş... Sibel Can ile Hakan Ural'ın taze gelini Merve Kaya bakın ne iş yapıyor!

Sibel Can ile Hakan Ural'un oğlu Engincan Ural geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünleri günlerce konuşulurken Sibel Can ve Hakan Ural'ın gelini hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya ne iş yapıyor? Nereli, kaç yaşında, ailesi kim? Duyunca çok şaşıracaksınız...