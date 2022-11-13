Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan yengesi ve kardeşi Gisella ile Paris çıkarması! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözlerinden kalpler çıktı
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan yengesi ve kardeşi Gisella ile Paris çıkarması! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözlerinden kalpler çıktı... 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can'ın düğünde eğlendiği anlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın düğünü hakkında geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşmuş ve "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor" demişti. Yengesiyle arasında sıkı bir bağ olan Melisa Ural Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
13.11.2022 17:28 - Son Güncelleme: 13.11.2022 17:35
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan yengesi ve kardeşi Gisella ile Paris çıkarması! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözlerinden kalpler çıktı...
Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan düğünle ilgili Sibel Can, "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" dedi.
Kardeşi Gisella ve yengesiyle Paris'e giden Melisa Ural'ın bu paylaşımı ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan gelen yorum sosyal medyada gündem oldu.