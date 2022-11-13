Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan yengesi ve kardeşi Gisella ile Paris çıkarması! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözlerinden kalpler çıktı...

Gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan düğünle ilgili Sibel Can, "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim" dedi.