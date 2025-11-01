Tanıştıklarında henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar uzun evliliğin sırrını yıllar önce bakın nasıl anlatmış
Türk sinemasının efsane isimlerinden Engin Çağlar, Yeşilçam'a damgasını vuran unutulmaz filmleriyle hafızalarda yer etmişti. Usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasında ve sevenlerinde derin bir üzüntüye neden oldu. Hem beyazperdede hem de özel hayatında zarafetiyle tanınan Çağlar, yıllar önce yaptığı bir röportajda eşi Filiz Vural'la olan uzun evliliğini "bir bütünün iki yarısı gibi olduklarını" anlatmıştı.
