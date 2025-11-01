Tanıştıklarında henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar uzun evliliğin sırrını yıllar önce bakın nasıl anlatmış

Çağlar şöyle devam etti: "Komşuyduk. Aynı sokakta oturuyorduk. Filiz'in küçük bir kardeşi vardı ara sıra gelir, "Engin ağabey, bana imzalı bir fotoğraf verir misin?" derdi. O zamanlar oyuncuyum, elimde bolca imzalı fotoğraf bulunur. Günün birinde o küçük kız, "Ablam seninle röportaj yapmak istiyor. Müsait misin?" dedi. "Kim senin ablan?" diye sordum. "Biz alt sokakta oturuyoruz" dedi.

"O sırada film setlerinden yeni dönmüşüm, yorgunum. Camı açıp hava alırken, sokağın köşesinden uzun saçlı, maksi pantolonlu çok güzel bir kız geldiğini gördüm. İçimden, "Kim bu?" dedim. Sonra fark ettim ki bu, arkadaşımın bana anlattığı o güzel komşu kız olmalı. Kardeşi de "Biz alt sokakta oturuyoruz," deyince emin oldum O kız Filiz'di."