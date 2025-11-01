PODCAST CANLI YAYIN

Tanıştıklarında henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın jönü Engin Çağlar uzun evliliğin sırrını yıllar önce bakın nasıl anlatmış

Türk sinemasının efsane isimlerinden Engin Çağlar, Yeşilçam'a damgasını vuran unutulmaz filmleriyle hafızalarda yer etmişti. Usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasında ve sevenlerinde derin bir üzüntüye neden oldu. Hem beyazperdede hem de özel hayatında zarafetiyle tanınan Çağlar, yıllar önce yaptığı bir röportajda eşi Filiz Vural'la olan uzun evliliğini "bir bütünün iki yarısı gibi olduklarını" anlatmıştı.

Yeşilçam'ın karizmatik jönlerinden Engin Çağlar, eşi Filiz Vural'la yıllardır süren örnek evliliğiyle de sıkça adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bir röportajında tanışma hikayelerini anlatırken "Filiz benimle röportaj yapmak istediğinde henüz 16 yaşındaydı" diyerek yıllara meydan okuyan aşklarının başlangıcını samimi bir dille paylaşmıştı.

BİR AŞKIN BAŞLANGICI: KOMŞU KIZ FİLİZ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar, eşi Filiz Vural ile tanışma hikayesini şöyle anlattı ⤵

"Filiz güzellik yarışmasına katılmak için benden izin aldı ama aslında biz o yarışmadan çok önce birbirimizi bulmuştuk.
Ben 1972'de evlendim ama herkes sanıyor ki, ben Filiz'i Türkiye Güzeli ya da Avrupa Güzeli olduktan sonra tanıdım. Hayır, tam tersine ben onu daha 16 yaşında, lisede okuyan bir genç kızken tanıdım."

Çağlar şöyle devam etti: "Komşuyduk. Aynı sokakta oturuyorduk. Filiz'in küçük bir kardeşi vardı ara sıra gelir, "Engin ağabey, bana imzalı bir fotoğraf verir misin?" derdi. O zamanlar oyuncuyum, elimde bolca imzalı fotoğraf bulunur. Günün birinde o küçük kız, "Ablam seninle röportaj yapmak istiyor. Müsait misin?" dedi. "Kim senin ablan?" diye sordum. "Biz alt sokakta oturuyoruz" dedi.

"O sırada film setlerinden yeni dönmüşüm, yorgunum. Camı açıp hava alırken, sokağın köşesinden uzun saçlı, maksi pantolonlu çok güzel bir kız geldiğini gördüm. İçimden, "Kim bu?" dedim. Sonra fark ettim ki bu, arkadaşımın bana anlattığı o güzel komşu kız olmalı. Kardeşi de "Biz alt sokakta oturuyoruz," deyince emin oldum O kız Filiz'di."

İLK RÖPORTAJ İLK BULUŞMA

Yeşilçam'ın altın çocuğu şöyle devam etti ⤵

"Kardeşi aracılığıyla mesaj gönderdim: "Ablan gelsin, röportajını yapalım." Birkaç gün sonra Filiz geldi. Elinde bir defter, ciddi bir öğrenci gibi. "İsminiz ne, sinemaya nasıl başladınız?" gibi sorular sordu. Gülümsedim ve dedim ki:
"Dur güzelim, sen o defteri bırak. Ben bunları daha güzel yazarım, birkaç güne sana teslim ederim. Fotoğraflar da koyarım, öğretmeninden iyi not alırsın."

"Aslında bahaneydi onu bir daha görmek istiyordum. 2-3 gün sonra küçük kız yine geldi. "Ablana söyle, cevapları yazdım, gelsin alsın" dedim. Ama bu defa başka bir haber getirdi: "Annem sizi yemeğe davet ediyor."

"İşte o yemek, bizim hikayemizin başladığı andır. Filiz'in babası o zamanlar vefat etmişti, annesi ise çok zarif bir kadındı. Yemekte çok güzel bir sohbet geçti. O akşamın sonunda, "Müsaade ederseniz kızınızı bir akşam yemeğe davet etmek isterim" dedim. Annesi gülümsedi: "Tabii, olur." Ve o andan itibaren Filiz benim hayatımın bir parçası oldu." diyerek Filiz Vural ile evliliğinin başlamasını anlattı.

GÜZELLİK YARIŞMASINA GİDEN YOL

Filiz Vural, henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken LCC'nin mankenlik kursuna katılıyordu. O dönemde Engin Çağlar'la komşuydu. Genç Filiz, Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmak istediğinde ilk olarak Çağlar'dan izin aldı.

Çağlar, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"LCC'nin sahibi rahmetli Mesut arkadaşımdı. Hemen aradım, 'Bir kız gönderiyorum, dikkatli olun. Bu kız benim' dedim."

Yarışma günü geldiğinde Filiz Vural podyuma çıktı ve Türkiye Güzeli seçildi. Çağlar, o anları "İki yıldır beraberdik. Mutluyduk, gururluyduk." sözleriyle dile getirdi.

TÜRKİYE GÜZELİ'NDEN AVRUPA GÜZELİ'NE

Türkiye Güzeli unvanını alan her aday gibi Filiz Vural da ertesi yıl Türkiye'yi Avrupa Güzellik Yarışması'nda temsil etti. O sırada Boğaz'daki yazlığında oturan Engin Çağlar, televizyon başında unutulmaz bir ana tanıklık etti.

"Televizyonda 'Türk kızı Avrupa Güzeli seçildi!' diye anons geçtiler. İçimden 'Kimmiş bu Türk kızı?' dedim. Sonra ekrana baktım, bir de ne göreyim… Bizim kız! Hem şaşırdım hem gururlandım."

Filiz Vural, Avrupa Güzeli olduktan sonra Hürriyet Gazetesi ile yaptığı anlaşma gereği bir yıl boyunca evlenemedi. O süreçte Türkiye'yi çeşitli defilelerde ve etkinliklerde temsil etti.

Çağlar, "Bir yılı bekledik ama zaten birlikteydik" diyerek süreci anlattı. 1972 yılında çift, uzun süren ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

YIILAR SÜREN BİR SEVDA

Çağlar, yıllara meydan okuyan bu birlikteliği şöyle özetledi:

"Herkes sanıyor ki ben Türkiye Güzeli'yle evlendim. Oysa ben güzeli yarışmadan çok önce, 16 yaşında tanıdım. Yarışmalardan önce, ta en başında. Ve hala aynı hikayeyi, aynı aşkla anlatıyorum."

"HALA BİRBİRİMİZİ TANIMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Usta oyuncu Engin Çağlar, 50 yılı aşan evliliklerinin sırrını ve eşi Filiz Vural ile olan güçlü bağını anlattı. Hayatın temeline sevgiyi koyduğunu belirten Çağlar, eşiyle adeta "bir bütünün iki yarısı gibi" olduklarını söyledi.

Uzun birlikteliklerinin süresine değinen Çağlar, "Filiz'in Avrupa Güzeli unvanı var, biliyorsunuz. Avrupa Güzeli seçilince organizasyon evlenmesine bir süre izin vermemişti. Aslında biz 52-53 yıldır beraberiz ve hala birbirimizi tanımaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEVGİ, SAYGI VE ÖZVERİ HER ŞEYİN TEMELİ"

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Filiz Vural ise uzun evliliğin temelinde karşılıklı sevgi, saygı ve özveri olduğunu vurguladı. Vural, "Evlilikte birbirine yardımcı olmak, her konuda destek vermek çok önemli. İlk yıllarda ikimiz de çok yoğunduk ama birbirimizin işine daima saygı gösterdik, karışmadık. Herkes kendi yolunda gitti, bu yüzden hiçbir problem yaşamadık." dedi.

(Kaynak: AA - Fotoğraflar: Sosyal medya)