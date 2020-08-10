Engin Altan Düzyatan'ın eşi 1 yılda 23 kilo verdi! İşte annesi Gülşah Alkoçlar'a benzetilen Neslişah Alkoçlar...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey karakteri ile dünyayı kendisine hayran bırakan Engin Altan Düzyatan ve eşi sosyal medyanın yakından takip ettiği ünlüler arasında. Türk sinemasının usta ismi Gülşah Alkoçlar'ın kızıyla evli olan Engin Altan Düzyatan, bu kez eşiyle gündeme geldi. Düzyatan'ın 2 çocuğunun annesi olan güzel eşi Neslişah Alkoçlar, oğlu Emir Arası 2016'da, kızı Alara'yı Ağustos 2018'de dünyaya getirmişti. Eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklan ile Bodrum'da tatil yapan 31 yaşındaki sosyetik güzel bir yılda diyet ve spor sayesinde tam 23 kilo verdi. Şu anda 49 kilo olan Neslişah, annesi Gülşah Alkoçlar'ın zarifliğine sahip...