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Masterchef'in sempatik şefi Danilo Zanna'nın oğlu meğer bir fenomenmiş! İşte Danilo Zanna'nın oğlu Zeno...

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Tuğçe Demirbilek ile evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında pek çok şey merak ediliyor. İtalyan şef hakkında araştırma yapanlar Danilo Zanna'nın en çok da İtalya-Türk melezi oğlunu merak ediyor. Danilo Zanna'nın oğlu meğer minik bir Youtubermış. İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.08.2020 16:20 - Son Güncelleme: 10.08.2020 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





