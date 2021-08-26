Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan Hadise'ye bomba yanıt! Hakan Sabancı kara kedi olup dostları ayırmıştı...
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan Hadise'ye yanıt geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar 7 aylık hamile. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkoçlar, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma Hadise'den gelen yorum geçtiğimiz günlerde dikkat çekmişti hatta bu durum, 'Hadise barışmak istiyor' şeklinde yorumlanmıştı. Aslışah'tan yanıt geldi. 4 yıl aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra Sabancı'nın Hadise ile anılması sosyetik güzeli çileden çıkartmıştı...
26.08.2021 10:23
- Son Güncelleme: 26.08.2021 10:32
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan Hadise'ye bomba yanıt! Hakan Sabancı kara kedi olup dostları ayırmıştı...
Şarkıcı Hadise'nin bir dönem Hakan Sabancı ile anılarak en yakın dostu Aslışah Alkoçlar ile arası açılmıştı.
Geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile 4 yıl aşk yaşadı 2017'de ilişkilerini bitirdi. Kısa süre sonra da Sabancı ile Hadise'nin aşk yaşadığı gündeme geldi. Duruma çok sinirlenen Aslışah, Hadise'yle dostluğunu bitirdi.
KARA KEDİ HAKAN!
Bir dönem sıkı dost olan Hadise ile Aslışah Alkoçlar'ın arası, Hakan Sabancı yüzündin bozulmuştu.