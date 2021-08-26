Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar’dan Hadise’ye bomba yanıt! Hakan Sabancı kara kedi olup dostları ayırmıştı...

Geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile 4 yıl aşk yaşadı 2017'de ilişkilerini bitirdi. Kısa süre sonra da Sabancı ile Hadise'nin aşk yaşadığı gündeme geldi. Duruma çok sinirlenen Aslışah, Hadise'yle dostluğunu bitirdi.