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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar odasını spor salonuna çevirdi! İşte çok konuşulan görüntüler

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yine sosyal medya gündeminde! Sosyetik güzel corona virüs nedeni ile evinde kendisini karantinaya aldı. Bu süreçte spor yapmaya evinde devam eden 27 yaşındaki Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, odasını spor merkezine çevirdi. Eline pet şişeleri alıp farklı egzersizler yapan Alkoçlar'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Diriliş oyuncusu olan ve aynı zamanda hayranları tarafından Kuruluş Osman'da da rol alması istenen Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar...

13.04.2020 14:45 - Son Güncelleme: 13.04.2020 15:24
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar odasını spor salonuna çevirdi! İşte çok konuşulan görüntüler

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın birbirine olan bağlılığını herkes biliyor. Öyle ki Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde üzerinde A harfi yazan sweatshirtü ile fotoğraf paylaşmış ve Aslışah'ın A'sı yazmıştı...

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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar odasını spor salonuna çevirdi! İşte çok konuşulan görüntüler

Aile bağları ile imrendiren ünlü ismin baldızı Aslışah Alkoçlar, corona virüs günlerinde odasını spor salonuna çevirdi.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar odasını spor salonuna çevirdi! İşte çok konuşulan görüntüler

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eline pet şişeleri alıp farklı egzersizler yaptı.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar odasını spor salonuna çevirdi! İşte çok konuşulan görüntüler

Sosyal medya hesabından spor yaptığı anların fotoğraf ve videolarını paylaşan Aslışah'a kısa sürede beğeni yağdı.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar odasını spor salonuna çevirdi! İşte çok konuşulan görüntüler

İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ve spor yapan ünlüler...

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