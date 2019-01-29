Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Kadir Doğulu, uzun bir aradan sonra Vuslat dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla izleyicinin gönlünü kazandı. 2016 yılında başarılı oyuncu Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun kardeşleri merak konusu oldu. Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Vuslat dizisi oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşleri...

29.01.2019 09:08 - Son Güncelleme: 29.01.2019 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





