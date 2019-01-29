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Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Kadir Doğulu, uzun bir aradan sonra Vuslat dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla izleyicinin gönlünü kazandı. 2016 yılında başarılı oyuncu Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun kardeşleri merak konusu oldu. Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Vuslat dizisi oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşleri...

29.01.2019 09:08 - Son Güncelleme: 29.01.2019 09:23
Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Kadir Doğulu'nun kardeşleri merak konusu oldu. Kadir Doğulu'nun eşi Nelihan Atagül'ü tanımayan yok. Peki ya Kadir Doğulu'nun kardeşleri... İşte Vuslat dizisi oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşleri...

Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni de yine kendisi gibi oyuncu Miray Daner.

Vuslat dizisinin oyuncularından Kadir Doğulu'nun kardeşlerini öğrenince çok şaşıracaksınız!
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