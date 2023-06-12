Engin Akyürek'in o hareketi Bircan Bali ile Pınar Eliçe'nin midesini bulandırdı! "Ezkaza görsem vermem..." O görüntü olay! Ağızlar açık kaldı

Bircan Bali, "Gördünüz mü aman bee bunları görüyorum sonra da adım çıkıyor. Mehmet Dinçerler'de de aynı şey olmuştu siyah noktaları burnumuza gelmişti" dedi. Pınar Eliçe ise, "Onun elini bir daha kimse sıkmasın. Olur ki ezkaza bir yerde görsem vermem elimi " sözüyle dikkat çekti.