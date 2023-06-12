Engin Akyürek'in o hareketi Bircan Bali ile Pınar Eliçe'nin midesini bulandırdı! "Ezkaza görsem vermem..." O görüntü olay! Ağızlar açık kaldı
Engin Akyürek'in o hareketi Bircan Bali ile Pınar Eliçe'nin midesini bulandırdı! O görüntü sosyal medyada da olay oldu, görenlerin ağzı açık kaldı. Engin Akyürek kitabının imza gününde yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi. Bircan Bali, "Götürüyor parmağını uzay boşluğuna kadar, ne vardı ki orada o kadar" derken Pınar Eliçe'den gelen "Elimi vermem ona" yorumu dikkat çekti.
"EZKAZA GÖRSEM VERMEM..."
Engin Akyürek'in o hareketi Bircan Bali ile Pınar Eliçe'nin midesini bulandırdı! O görüntü olay oldu ağızlar açık kaldı.
Kitap çıkaran Engin Akyürek imza gününde yaptığı hareketle şaşkına çevirdi. Eliyle burnunu silen Engin Akyürek'i gören Bircan Bali ile Pınar Eliçe'den dikkat çeken yorum geldi.
Bircan Bali, "Gördünüz mü aman bee bunları görüyorum sonra da adım çıkıyor. Mehmet Dinçerler'de de aynı şey olmuştu siyah noktaları burnumuza gelmişti" dedi. Pınar Eliçe ise, "Onun elini bir daha kimse sıkmasın. Olur ki ezkaza bir yerde görsem vermem elimi " sözüyle dikkat çekti.
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer almıştı.