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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! "Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor" demişti... İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı sosyal medya kullanıcılarının "Resmen kariyer intiharı" dediği açıklamalarda bulundu. Ünlü isim tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, özür diledi.

12.06.2023 10:42 - Son Güncelleme: 12.06.2023 10:45
İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

"Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor" demişti... İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi!

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İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuşmuştu:

İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"

İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

Şimdilerde şarkıcılıkta ilk adımlarını atan Didem Kınalı yine çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı.

İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapan Didem Kınalı, 2. Sayfa'ya özel hayatı konusunda şu açıklamayı yaptı:

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