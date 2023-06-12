İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti
İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! "Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor" demişti... İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı sosyal medya kullanıcılarının "Resmen kariyer intiharı" dediği açıklamalarda bulundu. Ünlü isim tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, özür diledi.
12.06.2023 10:42 - Son Güncelleme: 12.06.2023 10:45
İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuşmuştu:
Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapan Didem Kınalı, 2. Sayfa'ya özel hayatı konusunda şu açıklamayı yaptı: