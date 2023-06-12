İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem o sözleri için özür diledi! “Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyor” demişti

"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"