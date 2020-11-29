Engin Akyürek sevgisi bunu da yaptırdı! Yabancı hayranları Engin Akyürek için...
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren Engin Akyürek, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlü isimlerden. Rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek sevgisi, hayranlarını harekete geçirdi. Beş kıtada 27 ülkeden insanlar hayranı oldukları oyuncu uğruna, onun konuştuğu dili öğrenmenin peşinde. "Haydi sen gel sen de katıl bize" kampanyasıyla UNICEF Türkiye'ye yaptıkları bağışla aldıkları sertifikayı dünyadaki hayranları, Engin Akyürek'in doğum günü hediyesi olarak verdi.
Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. Başarılı oyuncu, tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutuyor. Engin Akyürek'in hayranları, oyuncu için örgütlendi. Akyürek adına UNICEF Türkiye'ye bağış yapan 131 kişiye; Türkiye'nin yurt dışındaki kültür elçisi Yunus Emre Enstitüsü, açtığı Türkçe kursuyla güzel bir destek verdi.
Milliyet'te yer alan haberind etayları şöyle; "Türk dizilerinin dünyada yarattığı etkiye bakar mısınız? Beş kıtada 27 ülkeden insanlar hayranı oldukları oyuncu uğruna, onun konuştuğu dili öğrenmenin peşinde. Guam Adası'ndan Latin Amerika'ya, Avrupa ve Afrika'dan Endonezya'ya 131 kişi "Yabancı Damat", "Karayılan", "Kara Para Aşk" ve "Sefirin Kızı" dizilerinde izleyip hayran oldukları Engin Akyürek için örgütlendi.
Dünyadaki hayranları, "Haydi sen gel sen de katıl bize" kampanyasıyla UNICEF Türkiye'ye yaptıkları bağışla aldıkları sertifikayı oyuncuya doğum günü hediyesi bile yaptı. Türkiye'nin yurt dışındaki kültür elçisi Yunus Emre Enstitüsü, Akyürek'in dünyadaki hayranlarının "Haydi gel sen de katıl bize" kampanyasına, onlar için açtığı Türkçe kursuyla güzel bir destek verdi.
İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün resmi Twitter hesabından bu konuda yapılan açıklama: "Biz de Engin Akyürek hayranlarının dünya çapındaki 'Haydi gel sen de katıl bize' hareketi üyelerine ücretsiz çevrimiçi Türkçe kursu hediye ediyoruz.""Türk oyuncuların dünyadaki hayranlarına ücretsiz Türkçe kursu, Yunus Emre Enstitüsü'nün işi mi?" diye buna karşı çıkanlar olabilir ama aynı görüşte değilim. O yüzden de kutluyorum bu kararı veren ve hayata geçirenleri."