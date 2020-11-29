Engin Akyürek sevgisi bunu da yaptırdı! Yabancı hayranları Engin Akyürek için...

İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün resmi Twitter hesabından bu konuda yapılan açıklama: "Biz de Engin Akyürek hayranlarının dünya çapındaki 'Haydi gel sen de katıl bize' hareketi üyelerine ücretsiz çevrimiçi Türkçe kursu hediye ediyoruz.""Türk oyuncuların dünyadaki hayranlarına ücretsiz Türkçe kursu, Yunus Emre Enstitüsü'nün işi mi?" diye buna karşı çıkanlar olabilir ama aynı görüşte değilim. O yüzden de kutluyorum bu kararı veren ve hayata geçirenleri."