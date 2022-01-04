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Haberler Magazin Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Depp gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Depp gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

Johnny Depp gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi 'Engin Akyürek kimdir, nereli?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Sosyal medyayı kullanmayı sevmeyen ünlüler arasında yer alan Akyürek, geçtiğimiz yıl Instagram hesabı açarak hayranlarını sevindirmişti. Oyuncu Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert'in de yer aldığı listede birinci gelerek 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' seçildi. İşte yakışıklı oyuncu Engin Akyürek hakkında merak edilenler ve bilinmeyenler...

04.01.2022 15:39 - Son Güncelleme: 04.01.2022 15:46
Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi Engin Akyürek kimdir, nereli?

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Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer aldı.

Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

ENGİN AKYÜREK DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ ENGİN

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci sıradan girdi.

Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

Akyürek dünyaca ünlü moda sitesinin 'Be Global Fashion Network'te gerçekleşen ankette dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.

Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabı açan ünlü oyuncunun ilk paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

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