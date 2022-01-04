Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Depp gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi meğer...
Johnny Depp gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi 'Engin Akyürek kimdir, nereli?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Sosyal medyayı kullanmayı sevmeyen ünlüler arasında yer alan Akyürek, geçtiğimiz yıl Instagram hesabı açarak hayranlarını sevindirmişti. Oyuncu Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert'in de yer aldığı listede birinci gelerek 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' seçildi. İşte yakışıklı oyuncu Engin Akyürek hakkında merak edilenler ve bilinmeyenler...
04.01.2022 15:39
- Son Güncelleme: 04.01.2022 15:46
Engin Akyürek kimdir, nereli? Johnny Deep gibi dünyaca ünlü isimleri solladı birinci oldu! Dünyanın En Yakışıklı Erkeği ünvanının sahibi Engin Akyürek kimdir, nereli?
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer aldı.
ENGİN AKYÜREK DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ ENGİN
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci sıradan girdi.