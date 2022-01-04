Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken o daha..."

Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken o daha..."
Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ebru Şancı son olarak eşiyle arasındaki 10 yaş farkı ti'ye aldı ve yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. İşte Ebru Şancı'nın futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'le ilgili sözleri...
04.01.2022 16:10
- Son Güncelleme: 04.01.2022 16:16
"BEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAYKEN O DAHA..."
Ebru Şancı, Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı!
Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Ebru Şancı eşiyle aşk pozlarını ve çocuklarıyla geçirdiği zamandan yaptığı paylaşımlarla beğeni alıyor.
ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR
Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'un yaş farkı da o sırada gündeme geldi. Şancı, eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi. İşte başta Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...