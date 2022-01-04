Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken o daha..."

ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'un yaş farkı da o sırada gündeme geldi. Şancı, eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi. İşte başta Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...