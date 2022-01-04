Vav TV İzle
Haberler Magazin Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken o daha..."

Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! "Ben güzellik yarışmasındayken o daha..."

Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı! Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ebru Şancı son olarak eşiyle arasındaki 10 yaş farkı ti'ye aldı ve yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. İşte Ebru Şancı'nın futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'le ilgili sözleri...

04.01.2022 16:10 - Son Güncelleme: 04.01.2022 16:16
Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti’ye aldı! Ben güzellik yarışmasındayken o daha...

"BEN GÜZELLİK YARIŞMASINDAYKEN O DAHA..."

Ebru Şancı, Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti'ye aldı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti’ye aldı! Ben güzellik yarışmasındayken o daha...

Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor. Ebru Şancı eşiyle aşk pozlarını ve çocuklarıyla geçirdiği zamandan yaptığı paylaşımlarla beğeni alıyor.

Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti’ye aldı! Ben güzellik yarışmasındayken o daha...

Son olarak futbolcu eşi Şancı ile bir pozunu "Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse, çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın" notuyla paylaştı. Bu paylaşım Ebru Şancı'nın magazin yorumcusu olduğu programda konuşuldu.

Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti’ye aldı! Ben güzellik yarışmasındayken o daha...

ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'un yaş farkı da o sırada gündeme geldi. Şancı, eşiyle arasındaki yaş farkıyla dalga geçti. Eski manken açıklamasında "Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşında geziyordu" dedi. İşte başta Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaş farkını fena ti’ye aldı! Ben güzellik yarışmasındayken o daha...

Kaan Sevi - 25 Nisan 1994

SON DAKİKA