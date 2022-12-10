En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren'i Jale Azaklı'nın son hali inanılır gibi değil! Ekrandan elini eteğini çekti anne oldu kilolar gitti
En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu! En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan Jale Özkan, kızı İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Minik kızıyla verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan Özkan'ın yıllar içindeki değişimi ise olay oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Jale Özkan için 'Yıllar yaramış' yorumu yapıldı. İşte güzelliği ile kendine hayran bırakan Jale Özkan'ın son hali...
10.12.2022 11:10 - Son Güncelleme: 10.12.2022 11:10