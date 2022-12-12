Vav TV İzle
Haberler Magazin Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam'ın Sultan'ı ve Nazan Şoray'ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam'ın Sultan'ı ve Nazan Şoray'ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, her ne kadar gözler önünde olan bir kadın olsa da özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Kendisi gibi ünlü olan kardeşi Nazan Şoray'la sık sık magazin gündemine gelen Türkan Şoray'ın gözlerden uzak yaşayan, kendisini adeta sır gibi saklayan bir kardeşi daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen...

12.12.2022 09:39 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:40
Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam’ın Sultan’ı ve Nazan Şoray’ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Kara gözlüm, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam’ın Sultan’ı ve Nazan Şoray’ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray yıllarca hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettirdi. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen sanatçı şimdi ise ailesiyle gündem oldu.

Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam’ın Sultan’ı ve Nazan Şoray’ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten Yağmur Ünal adında bir kızı olan Şoray, özellikle kız kardeşleriyle dikkat çekti. Ablaları Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın aksine kameralardan uzak bir hayat sürdüren Figen Çevik Gezer'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Figen Çevik Gezer kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Şoray kardeşler iltifat yağmuruna tutuldu.

Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam’ın Sultan’ı ve Nazan Şoray’ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

İşte başta Türkan Şoray olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam’ın Sultan’ı ve Nazan Şoray’ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

SON DAKİKA