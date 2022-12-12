Türkan Şoray gözlerden uzak tutmasına tutuyor ama yakalandı! Yeşilçam’ın Sultan’ı ve Nazan Şoray’ın sık gibi sakladıkları kardeşleri Figen...

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray yıllarca hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettirdi. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen sanatçı şimdi ise ailesiyle gündem oldu.