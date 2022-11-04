Hikayesiyle herkesi ağlatmıştı! Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Titizlik hastası müzmin bekar aşka geldi! "En çok annem sevindi..."

Kadir Ezildi, henüz çocukken anne ve babası boşandı. Babasız büyüyen Kadir Ezildi, anne ve kardeşiyle birlikte yoksulluk içinde büyüdü. Ayrılık sonrası babasını bir daha görmeyen Ezildi "Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum" demişti.