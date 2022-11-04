Hikayesiyle herkesi ağlatmıştı! Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Titizlik hastası müzmin bekar aşka geldi! "En çok annem sevindi..."
Gündüz kuşağının sevilen sunucuları arasında yer alan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı. Yılların müzmin bekarı sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli halleriyle sık sık gündemde yer alıyordu. Son olarak Youtube'de kAtıldığı bir programda babası ile yaşadıklarını anlatarak göz yaşlarına boğulan Ezildi tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. Son olarak sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar ise büyük ilgi çekti. İşte o fotoğraflar...
04.11.2022 13:27 - Son Güncelleme: 04.11.2022 13:28
Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda babasıyla ilgili gerçekleri anlatırken tüm ülkeyi hüzne boğmuştu.
Kadir Ezildi, henüz çocukken anne ve babası boşandı. Babasız büyüyen Kadir Ezildi, anne ve kardeşiyle birlikte yoksulluk içinde büyüdü. Ayrılık sonrası babasını bir daha görmeyen Ezildi "Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum" demişti.
SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI
Yıllardır sevgili bulamamaktan yakınan Ezildi sonunda aradığı aşkı buldu. Sevgilisiyle eğlenceli paylaşımlar yapan KAdir Ezildi sevenlerinin yüzünü güldürdü.
Kadir Ezildi'nin kız arkadaşının adı ise Eda Özkorucuklu olduğu öğrenildi.
İşte ünlülerin çok şaşıracağınız sevgilileri ve eşleri...