Emre Altuğ babasını toprağa verdi eski eşi Çağla Şıkel ve annesi Asuman Şıkel yalnız bırakmadı! Çağla Şıkel: "Tuncer Amcam… Dedemiz…"
Emre Altuğ babasını toprağa verdi eski eşi Çağla Şıkel ve annesi Asuman Şıkel yalnız bırakmadı. Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören 90 yaşındaki babası Tuncer Altuğ 12 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Tuncer Altuğ, bugün Zincirlikuyu Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Babasını toprağa veren Emre Altuğ'a iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel ve eski kayınvalidesi destek oldu.
15.05.2023 15:36 - Son Güncelleme: 23.05.2023 12:31
2008 - 2015 yılları arasında Çağla Şıkel ile evli olan Emre Altuğ'un Uzay ve Kuzey adında iki erkek evladı var.
KONSERİNİ İPTAL ETTİ
Emre Altuğ, ardından İstanbul'da vereceği konseri de iptal etti, duyuruyu ise sosyal medya hesabından yaptı.