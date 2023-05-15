İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Son haliyle tanınmayan oryantal Didem şarkıcılığa soyununca... Görenlerin ağzı açık kaldı: "Ne yaptın Dido"
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Son haliyle tanınmayan oryantal Didem şarkıcılığa soyundu görenlerin ağzı açık kaldı. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan ünlü oryantal kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti. Oryantal Didem Kınalı'nın son halini görenler şaşkına dönerken ünlü isim bir bomba daha patlattı ve şarkıcılık mesleğine el attı.
15.05.2023 16:08 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:14
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Son haliyle tanınmayan oryantal Didem şarkıcılığa soyununca olanlar oldu. Didem Kınalı'yı görenlerin ağzı açık kaldı, "Ne yaptın Dido? , "Eski haline dön" yorumları havada uçuştu.
Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.
İbo Show ile ünlenen oryantal Didem Kınalı, mesleğini değiştirdi. Güzel oryantal, geçtiğimiz aylarda bir albüm çıkardı ve şarkıcılığa soyundu.