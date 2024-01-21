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Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan "Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum" sözlerini duyunca çileden çıktı! Müge Anlı ve Seda Sayan detayı dikkat çekti

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, son olarak Emrah'ın "Benim 2 tane evladım var" sözleriyle gündeme gelmişti. Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, şimdi ise hakkındaki iddialar sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Müge Anlı ve Seda Sayan detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 14:50 Güncelleme 21 Ocak 2024, 15:08
Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum sözlerini duyunca çileden çıktı! Müge Anlı ve Seda Sayan detayı dikkat çekti 1

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, geçen günlerde "Benim 2 tane evladım var" açıklamasıyla gündem olmuştu.

Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum sözlerini duyunca çileden çıktı! Müge Anlı ve Seda Sayan detayı dikkat çekti 2

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuğu olan Emrah'ın sözlerinin ardından gözler büyük oğlu Tayfun'a çevrilmişti.

Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum sözlerini duyunca çileden çıktı! Müge Anlı ve Seda Sayan detayı dikkat çekti 3

Emrah'ın açıklamasıyla gündeme gelen Tayfun Erdoğan hakkında birçok haber yapıldı.

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