Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan "Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum" sözlerini duyunca çileden çıktı! Müge Anlı ve Seda Sayan detayı dikkat çekti

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir dönem magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Özellikle 2020'de katıldığı Survivor yarışmasıyla çok konuşulan Tayfun, son olarak Emrah'ın "Benim 2 tane evladım var" sözleriyle gündeme gelmişti. Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, şimdi ise hakkındaki iddialar sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Müge Anlı ve Seda Sayan detayı ise dikkat çekti. İşte detaylar...