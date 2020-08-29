Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

Açıklamalar şöyle;

Son dönemin en çok konuşulan spikerlerinden olan Buket Aydın, Nişantaşı'nda Magazinburada'ya yakalandı. Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı söylenen ünlü spiker, hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buket Aydın, ilk önce özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Bunun sebebini ise "Benim yaptığım işle ilgili kimliğe zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim. Aslında Emir de öyle biri değil" diyerek açıkladı.