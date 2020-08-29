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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün birlikte olduğu yönündeki dedikoduların doğru çıkmasının ardından yasak ilişkiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayıran Buket Aydın, ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın Göcek'te baş başa tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Son olarak 'Buket Aydın hamile' haberleri magazin dünyasını salladı. Ünlü spiker Nişantaşı'nda yakalandı. Hamilelik iddiaları hakkında sorulan sorulara yanıt ise gecikmedi. İşte Buket Aydın'dan son dakika gelişmeleri...

29.08.2020 09:33 - Son Güncelleme: 29.08.2020 09:33
Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

Magazin gündeminde epey konuşulan isimler arasında yer alan Buket Aydın hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak hamile iddiaları gündeme otururken Nişantaşı'nda rastlanılan ünlü spiker konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

BUKET AYDIN HAMİLE Mİ?

Ünlü spiker Buket Aydın'ın hamile olduğu son dakika iddiaları arasında yer alırken kendisi de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

Açıklamalar şöyle;

Son dönemin en çok konuşulan spikerlerinden olan Buket Aydın, Nişantaşı'nda Magazinburada'ya yakalandı. Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı söylenen ünlü spiker, hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buket Aydın, ilk önce özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Bunun sebebini ise "Benim yaptığım işle ilgili kimliğe zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim. Aslında Emir de öyle biri değil" diyerek açıkladı.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

'ÖYLE BİR ŞEYİN OLMA İHTİMALİ YOK'

Hakkında çıkan hamilelik dedikodularına net bir şekilde cevap veren Aydın, "O kesinlikle yalan. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok" dedi ve ekledi: "Türkiye'de yaşıyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim görüşüm, kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir."

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Buket Aydın hamile mi?

'TEKLİFLERİ REDDETTİM'

Yeni sezonda herhangi bir kanalda görev alıp almayacağı sorulan Aydın, Eylül sonunda yeniden ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Kendisine çok teklif geldiğini ancak reddettiğini de belirten spiker, bunun sebebini "Kanal D Haber Başkanlığı görevini bıraktım orası çok yüksek bir mertebeydi. Çok iyi bir şeyle dönmek istiyorum" diyerek açıkladı.

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