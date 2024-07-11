Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! 42 yaşında 58 kilo! Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır bu sayede kırışmıyor! Meğer sırrı...

Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından Gökçe Bahadır, 'Ömer' dizisindeki üstün performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. 42 yaşında olmasına rağmen genç ve taze görünümünü koruyan Bahadır, bu başarılı görüntüsünün altında yatan sırlarıyla da merak uyandırıyor. 'Ömer' dizisindeki rolüyle hayran kitlesini genişleten Bahadır, performansıyla olduğu kadar, zamana meydan okuyan güzelliğiyle de gündemde kalmayı başarıyor.
Gökçe Bahadır, 58 kiloda tutmayı başardığı fit vücudu ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, Bahadır'ın genç ve zinde kalmasının anahtarları arasında yer alıyor. Kendisi, sabah yürüyüşleri ve yoga seanslarını asla aksatmıyor. İşte ünlü oyuncunun gençlik sırrı...
Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı. Diziyle birlikte kısa sürede yıldızı parlayan Gökçe, özellikle canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşadı.
Başarılı oyuncu zamanla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bahadır'ın yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı.