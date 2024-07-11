Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! 42 yaşında 58 kilo! Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır bu sayede kırışmıyor! Meğer sırrı...

Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından Gökçe Bahadır, 'Ömer' dizisindeki üstün performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. 42 yaşında olmasına rağmen genç ve taze görünümünü koruyan Bahadır, bu başarılı görüntüsünün altında yatan sırlarıyla da merak uyandırıyor. 'Ömer' dizisindeki rolüyle hayran kitlesini genişleten Bahadır, performansıyla olduğu kadar, zamana meydan okuyan güzelliğiyle de gündemde kalmayı başarıyor.