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Dile kolay tam 35 yıl! İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş bir araya geldi! Aydemir Akbaş'ın son hali duygulandırdı...

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ve usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir araya geldi. Tam 35 yıl boyunca yan yana iki dost, geçmişi yad ederek keyifli anlar yaşadı. İbrahim Tatlıses'in, Aydemir Akbaş'ı evinde ziyaret ettiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. İkili yine poz vermeyi ihmal etmezken Aydemir Akbaş'ın son hali ise görenleri duygulandırdı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 22:05 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 22:17
Dile kolay tam 35 yıl! İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş bir araya geldi! Aydemir Akbaş’ın son hali duygulandırdı... 1

İbrahim Tatlıses'in, Aydemir Akbaş'ı evinde ziyaret ettiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. İkili yine poz vermeyi ihmal etmezken Aydemir Akbaş'ın son hali ise görenleri duygulandırdı.

Dile kolay tam 35 yıl! İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş bir araya geldi! Aydemir Akbaş’ın son hali duygulandırdı... 2

35 yıllık dostluklarıyla bilinen Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ve usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir araya geldi.

Dile kolay tam 35 yıl! İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş bir araya geldi! Aydemir Akbaş’ın son hali duygulandırdı... 3

"ADAM GİBİ ADAM!"

İbrahim Tatlıses'in, Aydemir Akbaş'ı evinde ziyaret etmesi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İbrahim Tatlıses, fotoğrafa "35 yıllık dostum Aydemir Akbaş'ı evinde ziyaret etti. Adam gibi adam!" notunu düştü.

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