Dile kolay tam 35 yıl! İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş bir araya geldi! Aydemir Akbaş'ın son hali duygulandırdı...

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ve usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir araya geldi. Tam 35 yıl boyunca yan yana iki dost, geçmişi yad ederek keyifli anlar yaşadı. İbrahim Tatlıses'in, Aydemir Akbaş'ı evinde ziyaret ettiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. İkili yine poz vermeyi ihmal etmezken Aydemir Akbaş'ın son hali ise görenleri duygulandırdı.