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Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesinin pabucunu dama attı! 'Su gibi bir genç kız olmuş...'

Emine Ün Instagram'dan kızı Duru ile fotoğrafını paylaştı, görenler anne-kızın benzerliğine şaştı kaldı. 22 Eylül 2012 tarihinde işadamı Tolga Karakaş ile evlenen Emine Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Mavi gözleri ile yıllar önce de dikkatleri üzerine çeken Emine Ün'ün kızı Duru yeni yaşına girdi. 2004 doğumlu olan Duru, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu anne-kız ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

25.11.2020 14:49 - Son Güncelleme: 25.11.2020 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





