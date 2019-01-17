Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

Emina Jahovic, Haziran ayında Mustafa Sandal'la olan 10 yıllık evliliğini bitirip Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Sırbistan'daki Kurir gazetesi, Jahovic ile Sadettin Saran ayrılığının altında 'şiddet' olduğunu iddia etti. Güzel şarkıcı, kendi ağzından verilen haberi ise 'Hiç olmadığım kadar mutluyum' diyerek anında yalanladı. Ailesiyle 37. yaş gününü kutlayan Emina Jahovic, doğum günü partisinden önce bir AVM'de görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce gerilen Jahovic, Sadettin Saran hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Bu konuya girmeyelim" diye yanıtsız bıraktı. Emina Jahovic'in bu tavrı akıllara 'Yine mi ayrıldılar?' sorusunu getirdi...

17 Ocak 2019 Perşembe, 10:47:02 Güncelleme: 12:07:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





