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Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

Emina Jahovic, Haziran ayında Mustafa Sandal'la olan 10 yıllık evliliğini bitirip Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Sırbistan'daki Kurir gazetesi, Jahovic ile Sadettin Saran ayrılığının altında 'şiddet' olduğunu iddia etti. Güzel şarkıcı, kendi ağzından verilen haberi ise 'Hiç olmadığım kadar mutluyum' diyerek anında yalanladı. Ailesiyle 37. yaş gününü kutlayan Emina Jahovic, doğum günü partisinden önce bir AVM'de görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce gerilen Jahovic, Sadettin Saran hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Bu konuya girmeyelim" diye yanıtsız bıraktı. Emina Jahovic'in bu tavrı akıllara 'Yine mi ayrıldılar?' sorusunu getirdi...

17 Ocak 2019 Perşembe, 10:47:02 Güncelleme: 12:07:14
Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

EMİNA JAHOVİC İLE SADETTİN SARAN AYRILDI MI?

Emina Jahovic, geçtiğimiz gün kendisine Sadettin Saran hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı...

Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

Önceki gün 37. yaşını ailesiyle kutlayan Emina Jahovic, parti öncesinde Akmerkez'de alışverişe çıktı. Eli kolu torbayla dolu olan Sırp şarkıcı, objektifleri görünce gerildi.

Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

Jahovic, geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılık yaşadığı Sadettin Saran'la ilgili soruları "Bu konuya girmeyelim" diye yanıtsız bıraktı.

Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

Emina Jahovic, geçtiğimiz hafta iki üzüntülü haber birden aldı...

Emina Jahovic Saadettin Saran hakkında açıklama yapmaktan çekindi!

Büyükannesinin vefatıyla sarsılan Sırp şarkıcı, bir yandan da Sırbistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kurir'de çıkan haberle şoke oldu. Emina Jahovic'in Sadettin Saran'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sırp gazetesi de haberi, güzel şarkıcının ağzından şöyle duyurdu: "Saran, bana işkence etti ve kaçmak zorunda kaldım."

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