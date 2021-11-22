Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu ve kardeşleri birbirlerinin kopyası! 22 yaşındaki güzeller güzeli Sıla Türkoğlu meğer...
Gündüz kuşağı dizisi Emanet'te, Seher karakterine hayat veren 22 yaşındaki genç oyuncu Sıla Türkoğlu özellikel sosyal medyada, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu aslen İzmirli. 19 yaşında Ağlama Anne dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar kız kardeşlerini görünce şaştı kaldı. 3 kız kardeşin en küçük olan Sıla Türkoğlu'nun ablalarıyla olan benzerliği 'yok artık' dedirten cinsten. İşte başta Sıla Türkoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
18 Nisan 1999 da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu 21 yaşının içindedir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır.
Tunay Menajerlik ile çalışan Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır.
Yemin dizisinden de milyonlarca hayranı olan Sıla Türkoğlu da güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle Emanet'te başrolü kaptı. Sıla Türkoğlu bir çok otorite tarafından yetenekleri ile de övgü almıştı. Sıla Türkoğlu'nun amaçları arasında büyük bir dizi de başrol oynamak ve üniversite okumak var.
Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. İşte başta Sıla Türkoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.