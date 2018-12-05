Elizabeth Banks Charlie's Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbul'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti. Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 05:12:22 Güncelleme: 05:28:26
Elizabeth Banks Charlies Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbulda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti.

Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elizabeth Banks Charlies Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbulda

Bakan Ersoy da Banks'ı Türkiye'de ağırlamaktan ve yeni filmin çekim mekanlarından biri olarak Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elizabeth Banks Charlies Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbulda

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'de daha önce çekilen bazı yüksek bütçeli Hollywood yapımlarından bekledikleri etkiyi alamadıklarını ifade etti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elizabeth Banks Charlies Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbulda

Bu konuda filmi çeken kadroların Türkiye'yi dar bir vizyonla yansıtmasının da payı olduğuna dikkati çeken Ersoy, Banks'tan Türkiye'yi farklı algılar yaratmadan olduğu gibi yansıtmasını beklediklerini kaydetti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Elizabeth Banks Charlies Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbulda

Ersoy, Banks'a Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, mutlaka Anadolu'yu da gezmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, film çekimi boyunca Banks ve film ekibe gerekli kolaylığın sağlanacağının teminatını verdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler
Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğününden kareler