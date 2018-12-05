Elizabeth Banks Charlies Angels - Silver Cloud filminin çekimleri için İstanbulda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti.

Tarihi sarayda yaklaşık yarım saat süren kabulde, ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi.



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