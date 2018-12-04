Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler

Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğününden kareler
Ünlü Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünlerinde fil ve at kullanması hayvanseverleri öfkelendirdi. İşte Priyanka Chopra ile Nick Jonas çiftinin çok konuşulan düğünlerine dair merak edilen detaylar...
4 Aralık 2018 Salı, 18:38:35 Güncelleme: 18:47:21
Hindistan'daki PETA örgütünün temsilcisi Manilal Valliyate, Chopra'yı "filleri taviz etmekle" suçladı. Valliyate "Kendilerine emredileni yapmaktan başka hiçbir seçeneği olmayan hayvanlara zalimce davranmak bir insanı büyük ya da göz alıcı hale getirmez" dedi. Hatta tam tersine hayvanlara yapılan bu işkencenin yeni evli çifti birçok insanın gözünde "küçük düşürdüğünü" de belirtti.
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