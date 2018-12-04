Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğününden kareler

Ünlü Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünlerinde fil ve at kullanması hayvanseverleri öfkelendirdi. İşte Priyanka Chopra ile Nick Jonas çiftinin çok konuşulan düğünlerine dair merak edilen detaylar...

4 Aralık 2018 Salı, 18:38:35 Güncelleme: 18:47:21
Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler

Gösteri dünyasının iki ünlüsü Hint asıllı Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü olay oldu. Ama sadece renkli ve gösterişli programıyla değil seremoninin bir parçası olarak fil ve atların da kullanılmasıyla.

Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler

Gelinin memleketi Hindistan'da evlenen çift, töreni de bu ülkenin geleneklerine uygun şekilde yaptı. Üç gün süren kutlamalara son nokta da Jodhpur'daki Umaid Shawan Sarayı'ndaki törenle konuldu.

Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler

İşte bu törende damat Nick Jonas, rengarenk süslenmiş bir ata binerek alana gitti. Bir Bollywood filmi şeklinde tasarlanan tören için renkli aksesuarlarla süslenen filler de kullanıldı.

Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler

İşte bu törende damat Nick Jonas, rengarenk süslenmiş bir ata binerek alana gitti. Bir Bollywood filmi şeklinde tasarlanan tören için renkli aksesuarlarla süslenen filler de kullanıldı.

Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğünü olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Priyanka Chopra ile Nick Jonasın düğününden kareler

Hindistan'daki PETA örgütünün temsilcisi Manilal Valliyate, Chopra'yı "filleri taviz etmekle" suçladı. Valliyate "Kendilerine emredileni yapmaktan başka hiçbir seçeneği olmayan hayvanlara zalimce davranmak bir insanı büyük ya da göz alıcı hale getirmez" dedi. Hatta tam tersine hayvanlara yapılan bu işkencenin yeni evli çifti birçok insanın gözünde "küçük düşürdüğünü" de belirtti.

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