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Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şoke etti! Kendinden daha ünlü

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran Alina Boz'un sevgilisi kendinden daha ünlü çıktı. Özel hayatını magazinden ne kadar uzak tutarsa tutsun hep gözümüzün önünde. Dizide Alp Navruz'un canlandırdığı Cenk karakterine sırılsıklam aşık olan Alina Boz'un gerçek hayattaki sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

09.03.2019 16:39 - Son Güncelleme: 09.03.2019 16:54
Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şoke etti! Kendinden daha ünlü

Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Azra karakteri ile son günlerde adından sıklıkla söz ettiriyor Alina Boz. Genç yaşına rağmen başarılı bir kariyer inşa eden Alina Boz, rol arkadaşı Alp Navruz ile yakaladığı uyumu ekrana yansıtıyor. Dizide Azra'nın büyük aşkı Cenk. Peki ya gerçek hayatta? Alina Boz'un kendinden daha ünlü sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şoke etti! Kendinden daha ünlü

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Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şoke etti! Kendinden daha ünlü

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Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şoke etti! Kendinden daha ünlü

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