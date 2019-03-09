Elimi Bırakma'nın Azra'sı Alina Boz'un sevgilisi şoke etti! Kendinden daha ünlü

Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Azra karakteri ile son günlerde adından sıklıkla söz ettiriyor Alina Boz. Genç yaşına rağmen başarılı bir kariyer inşa eden Alina Boz, rol arkadaşı Alp Navruz ile yakaladığı uyumu ekrana yansıtıyor. Dizide Azra'nın büyük aşkı Cenk. Peki ya gerçek hayatta? Alina Boz'un kendinden daha ünlü sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.