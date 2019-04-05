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Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterine hayat veren Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer işle yaşadığı aşkla konuşulurken paylaştığı bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü. 20 yaşındaki Alina Boz makyajsız haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncu Alina Boz'un makyajsız halininn daha güzel olduğu yorumunda bulundu.

05.04.2019 10:48 - Son Güncelleme: 05.04.2019 11:13
Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!

Elimi Bırakma dizisinin güzel oyuncusu Alina Boz, setteki karavandan paylaştığı makyajsız fotoğrafı ile büyük beğeni topladı. İşte Sezen Aksu'nun 37 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan 20 yaşındaki Alina Boz'un makyajsız hali...

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Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!

GİZEM KARACA

Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!
Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!

PELİN AKİL

Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!
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