Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı!

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterine hayat veren Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer işle yaşadığı aşkla konuşulurken paylaştığı bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü. 20 yaşındaki Alina Boz makyajsız haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncu Alina Boz'un makyajsız halininn daha güzel olduğu yorumunda bulundu.

05.04.2019 10:48 - Son Güncelleme: 05.04.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





