Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Galatasaray'da maça çıkmayıp ardından eşi ile Maldivler'e tatile giden ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Attığı her adım dikkatle takip edlen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.