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Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Devre arasının en çok konuşulan transferlerinden biri oldu Serdar Aziz takım arkadaşı Tolgay Arslan ile birlikte. Galatasaray forması giydiği dönem karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan ardından eşi Tuğçe Aziz ile Maldivler tatiline çıkan Serdar Aziz, Fatih Terim tarafından istenmemişti. Bu kriz, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile son bulmuştu. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Serdar Aziz'in inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

05.04.2019 10:37 - Son Güncelleme: 05.04.2019 10:37
Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Galatasaray'da maça çıkmayıp ardından eşi ile Maldivler'e tatile giden ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Attığı her adım dikkatle takip edlen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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