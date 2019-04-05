Fenerbahçeli Serdar Aziz tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş
Devre arasının en çok konuşulan transferlerinden biri oldu Serdar Aziz takım arkadaşı Tolgay Arslan ile birlikte. Galatasaray forması giydiği dönem karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan ardından eşi Tuğçe Aziz ile Maldivler tatiline çıkan Serdar Aziz, Fatih Terim tarafından istenmemişti. Bu kriz, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile son bulmuştu. Bu transfer ile tüm gözleri üzerine çeken Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Serdar Aziz'in inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Galatasaray'da maça çıkmayıp ardından eşi ile Maldivler'e tatile giden ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
Attığı her adım dikkatle takip edlen Serdar Aziz'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı görünce Serdar Aziz'i tanıyamayacaksınız.