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Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte İbrahim Tatlıses'in kızı minik Elif Ada ve son hali

Elif Ada babasına benzerliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte İbrahim Tatlıses'in kızı minik Elif Ada ve son hali... Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uzun süredir birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. Çift 2011-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evliliklerinden Elif Ada adlarında bir kız bebeği kucaklarına almışlardı. Çiftin boşanmasının ardından Elif Ada Tatlıses, annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Gözler önünde büyüyen Elif Ada Tatlıses'in sonra halini görenler 'Babasının aynısı' yorumları yapıldı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses olmak üzere ünlülerin çocukları.

22.04.2020 12:27 - Son Güncelleme: 22.04.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





