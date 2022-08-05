Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün: "Annesi değildir o ablasıdır"
Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün! Dizi ve film partneri Barış Arduç'la uyumuyla ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Elçin Sangu Instagram'dan peş peşe paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyaz pozlar paylaşan güzel oyuncu görenler çıplak sandı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan 36 yaşındaki Sangu'nun hayatı merak konusu oldu. Uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi ve annesi Müyesser ise en çok merak edilen isimler oldu. Elçin Sangu'nun annesini görenler ablası zanneti.
05.08.2022 09:58 - Son Güncelleme: 05.08.2022 10:05
"ANNESİ DEĞİLDİR O ABLASIDIR"
Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün...