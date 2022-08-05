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Haberler Magazin Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün: "Annesi değildir o ablasıdır"

Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün: "Annesi değildir o ablasıdır"

Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün! Dizi ve film partneri Barış Arduç'la uyumuyla ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Elçin Sangu Instagram'dan peş peşe paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyaz pozlar paylaşan güzel oyuncu görenler çıplak sandı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan 36 yaşındaki Sangu'nun hayatı merak konusu oldu. Uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi ve annesi Müyesser ise en çok merak edilen isimler oldu. Elçin Sangu'nun annesini görenler ablası zanneti.

05.08.2022 09:58 - Son Güncelleme: 05.08.2022 10:05
Elçin Sangu’yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin’in bir de annesi Müyesser’i görün: Annesi değildir o ablasıdır

"ANNESİ DEĞİLDİR O ABLASIDIR"

Elçin Sangu'yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin'in bir de annesi Müyesser'i görün...

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Elçin Sangu’yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin’in bir de annesi Müyesser’i görün: Annesi değildir o ablasıdır

Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Kiralık Aşk dizisi ile hafızalara kazınan kızıl güzel Elçin Sangu Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Elçin Sangu’yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin’in bir de annesi Müyesser’i görün: Annesi değildir o ablasıdır

Siyah beyaz paylaştığı bu karelerle dikkat çeken Elçin Sangu'ya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Elçin Sangu’yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin’in bir de annesi Müyesser’i görün: Annesi değildir o ablasıdır

Özel hayatı araştırılan Elçin Sangu'nun sevgilisi ile annesi en çok merak edilen isimlerden...

Elçin Sangu’yu görenler çırılçıplak sandı! Güzelliğiyle baş döndüren Elçin’in bir de annesi Müyesser’i görün: Annesi değildir o ablasıdır

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken...

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