Elçin Sangu'nun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

Ünlülerin her hareketi dikkat çekerken yaptırdıkları dövmeler dikkat çekmez mi... İlk gördüğümüzde birçoğu oldukça ilginç gelen ünlülerin dövmelerinin, onlar için anlamları çok büyük. İçlerinde dövmesi en çok dikkat çeken isim ise Elçin Sangu oldu. Elçin Sangu'nun beline yaptırdığı dövmenin anlamı herkes merak ediyor. İşte ünlülerin dövmeleri ve anlamları...

11 Aralık 2018 Salı, 17:03:27 Güncelleme: 09:44:25
Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

TÜRKÜ TURAN

Oyuncu Türkü Turan hayatı boyunca yaptırmak istediği yeni dövmenin hikayesini 2018'de Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Yeniden doğuşlar, çocuklar ve ejderhalar aşkına notunu düştü.

Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

MERYEM UZERLİ

Son olarak Cingöz Recai filminde rol alan Meryem Uzerli'nin bacağındaki yeni dövmesi sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

Amber Heard, Jason Momoa ile başrolleri paylaştığı Aquaman filminin galasında kıyafetiyle ve enerjik pozlarıyla tüm ilgiyi üzerinde topladı. Amerikalı oyuncunun Ömer Hayyam ve Pablo Neruda dövmeleri dikkat çekti.

Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

Amber Heard vücudundaki iki dövmeden biri Ömer Hayyam'ın dörtlüğüne ait: "Madem ki dünyanın sonunda yokluk var" (Since The Fate Of The World Is Non-Existence, Since You Exist, Be Merry)

Diğer dövmede ise Pablo Neruda'nun "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında" "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma" sözleri yer alıyor.

Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

SOPHIE TURNER

Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner'ın yeni dövmesiyle dizinin final sezonuna dair spoiler (yapım hakkında önceden bilgi) verdiği tahmin edildi.

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