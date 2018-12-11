Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

Amber Heard vücudundaki iki dövmeden biri Ömer Hayyam'ın dörtlüğüne ait: "Madem ki dünyanın sonunda yokluk var" (Since The Fate Of The World Is Non-Existence, Since You Exist, Be Merry)



Diğer dövmede ise Pablo Neruda'nun "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında" "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma" sözleri yer alıyor.