Elçin Sangunun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

Elçin Sangu'nun dövmesi görenleri şaşırttı! Ünlülerin dövmeleri ve anlamları
Ünlülerin her hareketi dikkat çekerken yaptırdıkları dövmeler dikkat çekmez mi... İlk gördüğümüzde birçoğu oldukça ilginç gelen ünlülerin dövmelerinin, onlar için anlamları çok büyük. İçlerinde dövmesi en çok dikkat çeken isim ise Elçin Sangu oldu. Elçin Sangu'nun beline yaptırdığı dövmenin anlamı herkes merak ediyor. İşte ünlülerin dövmeleri ve anlamları...
11 Aralık 2018 Salı, 17:03:27 Güncelleme: 09:44:25
Amber Heard vücudundaki iki dövmeden biri Ömer Hayyam'ın dörtlüğüne ait: "Madem ki dünyanın sonunda yokluk var" (Since The Fate Of The World Is Non-Existence, Since You Exist, Be Merry)
Diğer dövmede ise Pablo Neruda'nun "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında" "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma" sözleri yer alıyor.
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