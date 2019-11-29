Efsane dizi Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı!

Efsane dizi Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Arka Sokaklar dizisinde 14 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. 5 Ocak 1966'da Bolu'da doğan Özgür Ozan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü karakterini canlandırıyor. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

29.11.2019 10:43 - Son Güncelleme: 29.11.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





