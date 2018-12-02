Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın eski halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin değişimi

Ağlama Anne dizisinin Alev'i Birce Akalay'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin değişimi

Ağlama Anne dizisinde Alev karakerini canlandıran Birce Akalay'ın yıllar önceki halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Atv'nin sevilen dizisi Ağlama Anne'ni başrol oyuncularından Birce Akalay, Alev Fırıncıoğlu karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Yıllar önce tek gecelik ilişki sonrasında hamile kalan ve bebeğini gizlice doğuran Alev'in yaşadıkları izleyici derinden etkiledi. Ekranlarda gördüğümüz ve aralarından kimilerini kaybettiğimiz ünlü isimlerin yıllar önce sonraki halleri sizi çok şaşırtacak. İşte güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay'ın ve diğer ünlülerin eski halleri...

2 Aralık 2018 Pazar, 16:54:46 Güncelleme: 17:24:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





