Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star birleşme partisinde bu sene Edis sahne aldı. Birleşme partisinin yayınlanmasının ardından ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2014 yılında "Benim Ol" şarkısıyla popülerite kazanan ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Edis'in 11 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcının sosyal medyada fenomen haline gelen eski sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Edis'in güzeller güzeli eski sevgilisi...
29.03.2022 01:18 - Son Güncelleme: 29.03.2022 01:18
Edis'in 11 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcının sosyal medyada fenomen haline gelen eski sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.