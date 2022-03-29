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Haberler Magazin Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star birleşme partisinde bu sene Edis sahne aldı. Birleşme partisinin yayınlanmasının ardından ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2014 yılında "Benim Ol" şarkısıyla popülerite kazanan ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Edis'in 11 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcının sosyal medyada fenomen haline gelen eski sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Edis'in güzeller güzeli eski sevgilisi...

29.03.2022 01:18 - Son Güncelleme: 29.03.2022 01:18
Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

Survivor birleşme partisinde bu sene Edis sahne aldı. Birleşme partisi görüntüleri ardından Edis'in hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi.

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Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

28 Kasım 1990'da Londra'da dünyaya gelen şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

Edis'in 11 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcının sosyal medyada fenomen haline gelen eski sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

İşte başta Edis olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

Edis Görgülü’nün eski sevgilisi bakın kim çıktı! 11 yıllık aşkını duyan inanamadı Survivor Birleşme Partisinde konser veren Edis...

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