EDHO'nun Ünal Kaplan'ı 3 yıl önce hayatını kaybetmişti! Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nun yaş gününde yürek sızlattı: "Birtanem..."
EDHO'nun Ünal Kaplan'ı 3 yıl önce hayatını kaybetmişti! Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun yaş gününde yürek sızlattı. 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Gülenay Kalkan, 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi. Tiyatro yüksek bölümünden mezun olup Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. 2013 yılında kendisi gibi tiyatro kökenli usta oyuncu ile dünyaevine giren Gülenay Kalkan 2019 yılında eşini kaybederek derin bir üzüntü yaşadı. O dönem, "Bizimkisi çok büyük bir aşktı" diyen Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününde yaptığı paylaşımla herkesi derinden etkiledi. Ünlü isimlerden paylaşımın altına yorum yağdı.
09.08.2022 17:15 - Son Güncelleme: 09.08.2022 17:26
"ÖYLE BÜYÜK BİR IŞIKSIN Kİ…"
EDHO'nun Ünal Kaplan'ı 3 yıl önce hayatını kaybetmişti! Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nun yaş gününde yürek sızlattı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülenay Kalkan'ın, "Öyle büyük bir ışıksın ki... Doğum günün kutlu olsun birtanem. Tarık Ünlüoğlu 71 yaşında" notunu gören ünlüler de usta ismi yorumsuz bırakmadı.
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Türkan Hatun'u Gülenay Kalkan, akciğer kanseri nedeniyle 1 Ekim 2019 tarihinde aramızdan ayrılan usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu ile 30 yıl doludizgin bir aşk yaşadı.