EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 23 Nisan kutlaması! 'Bağımsızlıklarına sımsıkı tutunanlar gibi tutun o bayrağa oğlum'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanırken ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutlamalara katıldı. Kimi çocukluk fotoğrafıyla kutlarken kimi de çocuğunun fotoğrafıyla paylaşımda bulundu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın kardeşi İlyas karakterine hayat veren oyuncu Ozan Akbaba, oğlu Ozan Ali'nin fotoğrafını paylaşarak ona bir not bıraktı. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerin 23 Nisan paylaşımları arasına girdi. İşte coşkuyla uyanılan bir Perşembe sabahında ünlü isimlerden gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor! Corona virüs nedeniyle evden çıkılamasa da vatandaşlar evlerinde aynı coşkuyla günü karşıladı. Ünlü isimler de 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar...
İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.
OZAN AKBABA
Ozan Ali.. Bundan tam 100 yıl evvel bağımsızlıklarına sımsıkı tutunanlar gibi tutun o bayrağa oğlum. Egemenliklerini bugünlere taşımak için topraklarına sımsıkı sarılanlar gibi sarıl bu bayrağa ve elbette çocukluğunu yaşa çocuk. Çocukluğunu öyle güzel yaşa ki, yetişkinliğinde geçmişine dair bir küskünlük, geleceğine dair bir burukluk olmasın içinde.. Sen yaşa çocuk, sen yaşa ki ülke yaşasın...