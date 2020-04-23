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EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 23 Nisan kutlaması! 'Bağımsızlıklarına sımsıkı tutunanlar gibi tutun o bayrağa oğlum'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanırken ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutlamalara katıldı. Kimi çocukluk fotoğrafıyla kutlarken kimi de çocuğunun fotoğrafıyla paylaşımda bulundu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın kardeşi İlyas karakterine hayat veren oyuncu Ozan Akbaba, oğlu Ozan Ali'nin fotoğrafını paylaşarak ona bir not bıraktı. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerin 23 Nisan paylaşımları arasına girdi. İşte coşkuyla uyanılan bir Perşembe sabahında ünlü isimlerden gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları...

23.04.2020 12:25 - Son Güncelleme: 23.04.2020 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





