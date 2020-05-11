RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Süleyman Çakır' karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 'Hızır Çakırbeyli'si, Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

11.05.2020 23:02 - Son Güncelleme: 11.05.2020 23:09
EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca

EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Oktay Kaynarca

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