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EDHO'nun 'Hızır Çakırbeyli'si Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan şaşırtan değişim

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Süleyman Çakır' karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 'Hızır Çakırbeyli'si, Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

11.05.2020 23:02 - Son Güncelleme: 11.05.2020 23:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





